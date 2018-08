SPAL, SEMPLICI: "L'OBIETTIVO RESTA LA SALVEZZA"

21/08/2018

"Abbiamo dimostrato di voler dare continuità a livello di mentalità, volevamo prenderci questo derby e ci siamo riusciti, questo ci deve dare fiducia per il nostro proseguo anche se non abbiamo ancora fatto nulla. L'obiettivo rimane la salvezza, senza fare voli pindarici, ma c'è la voglia di migliorarci anche alla luce di un mercato importante". Così l'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, a Radio Sportiva, tornando sulla vittoria ottenuta domenica a Bologna. "La permanenza di Lazzari? La società ha rinunciato a tanti soldi per lui, è un ragazzo che ha fatto la storia recente della Spal, è rimasto volentieri e spero che sia un valore aggiunto. Cosa ho detto a Kurtic? Lo prendo in giro in allenamento perché segna poco, per stimolarlo, si è calato bene nella nostra realtà", ha aggiunto.