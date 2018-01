SPAL, SEMPLICI: "CONTRO LA LAZIO SERVE LA GARA PERFETTA"

5 gennaio 2018

"La Lazio è fortissima e in gara singola può avere la meglio si chiunque". Leonardo Semplici mette in guardia la sua Spal in vista della gara di domani contro i biancocelesti: "Hanno dimostrato allo Juventus Stadium tutto il loro valore, saremo chiamati a disputare la gara perfetta sia per attenzione che per personalità. Vaisanen, Konate e Borriello non saranno della partita; Costa, Floccari e Salamon potrebbero non disputare tutti i novanta minuti. Siamo determinati nel voler conquistare la salvezza, anche se il mercato cambierà le carte in tavola noi vogliamo centrare il nostro obiettivo".