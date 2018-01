SPAL, SEMPLICI: "CONTRO L'INTER SERVIRA' UNA GRANDE GARA"

27 gennaio 2018

Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, presenta la sfida contro l’Inter ma il pensiero è subito per un giocatore: “Voglio ringraziare Luca Mora per quanto fatto qui in questi anni. Si è fatto apprezzare come persona e come giocatore”. Il tecnico prosegue: “L’Inter viene da un momento difficile ma sappiamo la loro forza. Servirà una grande gara anche perché bisogna far punti. In merito alle parole di Mattioli, lui è il primo tifoso e lo capisco. Nuovi arrivi? Everton Luiz ha fatto un solo allenamento con noi. Lui e Dramè vanno inseriti con calma. Tra Meret e Gomis deciderò partita dopo partita chi scenderà in campo”.