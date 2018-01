SPAL, SEMPLICI: "CONTENTO DEI NUOVI ARRIVI"

20 gennaio 2018

In casa Spal c’è voglia di ripartire bene dopo la sosta. Bisognerà affrontare l’Udinese di Oddo, mister Semplici presenta così la gara: “Affrontiamo una squadra in salute e forte fisicamente nelle ripartenze. Bisognerà interpretare bene le situazioni che si creeranno. Stiamo lavorando sotto il punto di vista mentale. Sui nuovi arrivi sono contento. C’erano dei reparti in cui dovevamo rinforzarci e lo abbiamo fatto. Ora va completata la difesa”.