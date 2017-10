SPAL, SEMPLICI: "CONTAVA SOLO VINCERE"

29 ottobre 2017

Dopo un lungo digiuno la Spal è tornata a vincere e ha lasciato il penultimo posto in classifica proprio al Genoa. "Dietro questo risultato c'è tanto lavoro e voglia di cambiare questo trend negativo. Sotto il punto di vista della prestazione non siamo stati bravi come in altre occasioni, ma siamo stati concreti e oggi contavano i tre punti in uno scontro diretto - ha spiegato mister Semplici -. Non abbiamo fatto nulla, ma la vittoria ci dà molta fiducia. Nella corsa per la retrocessione ci sono squadre che non pensavo come Sassuolo, Genoa e Cagliari. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo".