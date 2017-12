SPAL, SEMPLICI: "CON LA SAMP NON DOVREMO ANDARE SOTTO"

29 dicembre 2017

La Spal sarà impegnata domani nella difficile sfida in casa della Sampdoria di Marco Giampaolo, il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici ha presentato così il match: “I blucerchiati hanno un organico forte, parliamo di una squadra organizzata con un ottimo collettivo. Mi auguro per una volta di non andare sotto e dovere poi rimontare. Spero che la Spal possa fare una partita da Spal, questo momento è importante e dobbiamo fare punti per finire l'annata nel migliore dei modi. La Samp fa parecchi gol, hanno lo stesso gruppo e lo stesso allenatore da anni e per fare punti dovremo fare una prestazione sopra le righe. Voglio che la mia squadra non vada sotto per poi reagire, siamo maturi per provare a fare le gare e mettere in atto le caratteristiche dei nostri giocatori”. Venendo agli indisponibili in casa Spal, ecco la lunga lista: Poluzzi, Della Giovanna, Costa, Vaisanen, Pa Konate, Cremonesi e anche l'attaccante Borriello che ha risentito un problema al polpaccio. Schiattarella è recuperato.