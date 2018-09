SPAL, SEMPLICI: "CON L'ATALANTA DOBBIAMO DARE QUALCOSA IN PIÙ"

16/09/2018

Leonardo Semplici non vede l'ora di esordire nel nuovo Mazza contro l'Atalanta: "Sappiamo quant'è importante questa partita, sarà una serata particolare perché è la nostra prima al nuovo stadio. Cercheremo di dare qualcosa in più contro una squadra forte come l'Atalanta, ricca di giocatori bravi e reduce da due ottimi campionati. Avranno voglia di rivalsa dopo l'eliminazione dall'Europa League". L'allenatore della Spal ha parlato della condizione di alcuni suoi giocatori: "Valdifiori sta bene, è cresciuto nella condizione fisica e sicuramente può essere titolare domani. Rientrerà anche Floccari, mentre Bonifazi si allenerà a pieno regime dalla settimana prossima. Viviani invece è infortunato".