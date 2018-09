SPAL, SEMPLICI: "A FIRENZE COME FOSSE UN TURNO DI RIPOSO"

26/09/2018

"Domani non credo farò molti cambi. I ragazzi dopo Firenze hanno recuperato discretamente nonostante la sconfitta. Anzi, il livello di concentrazione generale si è alzato e fino all'ultimo sarò indeciso se fare più o meno cambi". Queste le parole di Leonardo Semplici che, in conferenza stampa, ha presentato la sfida in posticipo tra Sassuolo e SPAL: "Dovrò valutare soprattutto la condizione mentale, perché fisicamente non vedo problemi. A maggior ragione visto che sabato ci siamo presi un turno di riposo..."