SPAL, PRES. MATTIOLI: "LAZZARI? EMOZIONATO DI VEDERLO IN AZZURRO"

14/09/2018

Il presidente della SPAL Walter Mattioli, intervenuto in diretta radio a RMC Sport nel corso di "Maracanà", si è soffermato sui lavori a tempi record per la ristrutturazione del "Paolo Mazza" e ha svelato l'emozione del ritorno in azzurro di un giocatore estense dopo 66 anni di assenza: "E' stata un'estate dura, abbiamo creato 4mila posti che mancavano e lo abbiamo davvero fatto bello, diventerà un piccolo gioiello. In questi anni abbiamo fatto le cose a modo. C'è un entusiasmo particolare a Ferrara che coinvolge un po' tutti, anche i bambini vanno a scuola con la maglia della Spal. Ha ragione Mancini. Giocano sempre meno giovani ,servirebbe più coraggio. Contento della convocazione di Lazzari, per me è stato un premio particolare e lui se l'è meritato in pieno. Mi sono emozionato nel vederlo in campo".