SPAL: POKERISSIMO IN AMICHEVOLE AL DELTA PORTO TOLLE

25 gennaio 2018

La Spal scalda i motori in vista della sfida nel lunch match di domenica contro l'Inter: le cinque reti in amichevole al Delta Porto Tolle, formazione che milita in serie D, hanno visto Schiattarella protagonista con una doppietta. Tarantino, Bonazzoli e Antenucci hanno chiuso la gara nella ripresa, nell'undici titolare della Spal si registra la prima apparizione in maglia biancazzurra del nuovo acquisto Everton Luiz.