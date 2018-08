SPAL, MATTIOLI: "BOLOGNA CI PORTA FORTUNA, VITTORIA MERITATA"

27/08/2018

"Giocare al Dall'Ara ci porta bene ma torneremo a Ferrara, nella nostra casa. Speriamo che per il 16 sia già tutto a posto e non ci siano altri imprevisti". Queste le parole del presidente della SPAL Walter Mattioli dopo la vittoria dei suoi contro il Parma: "E' stata una vittoria sofferta ma meritatissima. Adesso andremo a giocare a Torino con l'intento di portare qualche punto a casa. I granata sono attrezzati per giocare un campionato da metà classifica, ma noi abbiamo le qualità per toglierci un'altra soddisfazione. Se giochiamo così possiamo mettere i bastoni tra le ruote a tutti. Vorrei ringraziare anche i nostri tifosi per il coro "salutate la capolista", mi mette sempre di buonumore".