SPAL, LAVORO PERSONALIZZATO PER BONIFAZI

21/08/2018

La Spal ha ripreso gli allenamenti al centro “G.B. Fabbri” in vista del prossimo impegno di campionato contro il Parma, in programma domenica 26 agosto alle ore 18 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna. Il gruppo di Semplici ha iniziato la nuova settimana con esercizi fisici, alternati ad esercitazioni sul possesso palla. La giornata di lavoro si è conclusa con la consueta partitella a campo ridotto. Hanno svolto un allenamento differenziato sul campo Sergio Floccari (in fase di recupero dopo l’infortunio alla caviglia) e Johan Djourou (in ripresa dopo il problema muscolare al flessore della coscia destra). Non è invece sceso sul terreno di gioco Kevin Bonifazi, impegnato con un programma personalizzato tra piscina e palestra.