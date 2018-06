SPAL, GOMIS AI MONDIALI: “ITALIA RAZZISTA? NO, IGNORANTE”

7 giugno 2018

Sarà l’unico “italiano” a partecipare ai Mondiali in Russia: Alfred Gomis, portiere della Spal, difenderà la porta del Senegal. Arrivato in Italia a 3 anni, cresciuto tra Cuneo e Torino: “Porterò con orgoglio il tricolore in valigia – ha detto al Corriere della Sera – ma ho scelto il Senegal per ricordare mio padre e quello che ha fatto per me. Confermo quanto dissi: l’Italia non è razzista, ma c’è troppa ignoranza”.