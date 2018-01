SPAL, GIOVEDÌ AMICHEVOLE COL DELTA PORTO TORRE

23 gennaio 2018

La Spal ha ripreso il lavoro dopo il pareggio di Udine. Domani doppia seduta alle 10 ed alle 15, in vista della gara di domenica alle 12,30 contro l'Inter. Giovedì la formazione estense di Semplici affronterà in amichevole il Delta Porto Tolle, squadra militante nel campionato di Serie D girone C. La gara si disputerà al centro sportivo “G.B. Fabbri” di via Copparo sul campo n.1 in erba naturale con ingresso libero.