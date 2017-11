SPAL: FLOCCARI SCALPITA

17 novembre 2017

Borriello e Paloschi insieme nella coppia d'attacco, finalmente Floccari come prima alternativa che ha smaltito l'infortunio muscolare dopo tre mesi di stop. Questo il pensiero del tecnico Semplici in vista della sfida che la sua Spal affronterà contro la Fiorentina domenica. Venendo agli assenti, di sicuro mancheranno i lungodegenti Meret e Della Giovanna, così come Costa e Antenucci. Tornerà dalla squalifica Schiattarella e a disposizione ci saranno anche i difensori Vaisanen e Vicari. Rizzo e Grassi si contendono una maglia da titolare in mediana.