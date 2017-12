SPAL, FELIPE VERSO IL RIENTRO TRA I TITOLARI

28 dicembre 2017

Ultimi allenamenti per la Spal prima di affrontare la trasferta sul campo della Sampdoria. Sabato per la squadra di Semplici saranno molte le assenze ma pochi i dubbi di formazione, con Costa e Vaisansen sicuramente out e Cremonesi che dovrebbe partire dalla panchina per far posto a Felipe, oramai pienamente recuperato. Invariati gli altri reparti, con il tandem Antenucci-Floccari pronto a scendere in campo dal primo minuto. Si profila ancora un'esclusione dai titolari per Borriello.