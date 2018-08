SPAL, ANCORA A PARTE FLOCCARI E BONIFAZI

28/08/2018

Prima seduta settimana di allenamento per la Spal al centro “G.B. Fabbri”. La squadra di Semplici è scesa in campo nel pomeriggio per un allenamento alternato tra esercitazioni fisiche e tattiche. La parte finale della seduta è stata invece dedicata ad una partitella a campo ridotto. Hanno lavorato a parte Sergio Floccari e Kevin Bonifazi che proseguono con i rispettivi programmi di recupero.