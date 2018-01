SPAGNA: TIFOSO ATLETICO ACCOLTELLATO, UN ARRESTO

18 gennaio 2018

Un ultra' dell'Atletico Madrid è stato arrestato con l'accusa di aver accoltellato un giovane 22enne, anche lui supporter dei Colchoneros. Il fatto è avvenuto prima del match di Coppa del Re contro il Siviglia e perso per 2-1. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni per le ferite subite in varie parti del corpo ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico, mentre il presunto aggressore è stato fermato. La polizia non ha reso nota la sua identità ma secondo la stampa spagnola, l'uomo legato al gruppo 'Suburbios Firm', era già stato processato in un altro caso, nel 1998, per la morte di un sostenitore della Real Sociedad, prima di una partita contro l'Atletico. Alla fine era stato assolto per insufficienza di prove.