SPAGNA, TEBAS: "SI' A PARTITE NEGLI USA, MAI IL CLASICO"

23/08/2018

Giocare il 'Clasico' a New York "è una cosa irrealizzabile, perlomeno il 'Clasico' di campionato". Lo ha chiarito Javier Tebas, presidente della Liga, a proposito del recente accordo stretto tra la Lega calcistica e la multinazionale Relevent che prevede che una gara del campionato spagnolo venga disputata negli Stati Uniti. "In quattro anni abbiamo triplicato il nostro valore dei diritti a livello internazionale. Saliremo dell'8% o del 9% all'anno nei prossimi quattro anni", ha spiegato in un'intervista a 'El Mundo'. "L'obiettivo, tuttavia, non è solo quello, ma aumentare gli sponsor internazionali delle nostre squadre. Al momento solo due crescono davvero, Real Madrid e Barça, e un altro di poco, l'Atletico Madrid. Bisogna lavorare - ha aggiunto Tebas - affinché gli sponsor stranieri arrivino anche a squadre come Valencia, Villarreal o Huesca".