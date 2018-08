SPAGNA, RIPARTE INCHIESTA SU TRAPIANTO ABIDAL

29/08/2018

Un magistrato di Barcellona sarebbe intenzionato a riaprire l'inchiesta per presunti reati commessi per il trapianto di fegato subito nel 2012 dall'allora giocatore blaugrana Eric Abidal, malato di cancro. Secondo fonti riportate da Radio Cadena SER, il giudice potrebbe coinvolgere nell'indagine, oltre ad Abidal, l'ex presidente del Barcellona Sandro Rosell e l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza della Organizzazione nazionale trapianti (Ont) per presunti crimini di traffico di organi e false certificazioni. Solo poco fa la giustizia spagnola aveva reso noto di aver archiviato, dopo alcuni accertamenti, l'inchiesta su un "acquisto illegale" di un fegato per il calciatore. Ora l'inchiesta, a quanto pare, riparte. Il magistrato avrebbe già informato le parti e dovrebbe anche ordinare nuove indagini e rogatorie in Francia, dove risiede Gerard Armand, cugino e donatore del difensore francese. E' lo stesso giudice che aveva deciso di chiudere il caso quando la Francia rifiutò di assecondare le richieste della Procura, che intendeva anche far accertare da un medico legale se il cugino di Abidal avesse davvero subito l'operazione per consentire la donazione. "Non ho visto un solo centesimo, ho donato solo il mio organo per salvare un membro della famiglia ", ha detto il cugino dell'ex giocatore del Barcellona dopo che tempo fa erano state diffuse parti di conversazioni telefoniche di Rosell in cui il questi parlava del trapianto ammettendo di aver pagato per il fegato e vantando di aver fatto credere a tutti che fosse stata una donazione del cugino di Abidal. Le parti coinvolte hanno sempre negato che ci fosse qualche irregolarità nel processo, ma ora tutto rischia di tornare a galla. Abidal, operato nell'aprile 2012, tornò in campo un anno dopo con il Barcellona ma a fine stagione il contratto non gli venne rinnovato e si trasferì in Francia, al Monaco, e poi in Grecia, all'Olympiacos, prima di ritirarsi a fine 2014, a 35 anni.