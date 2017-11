SPAGNA: NOVITA' LUIS ALBERTO TRA I CONVOCATI

3 novembre 2017

Ci sono anche quattro 'italiani' tra i convocati del ct Julen Lopetegui per le amichevoli della Spagna contro Costa Rica, in programma a Malaga l'11 novembre e contro la Russia, a San Pietroburgo il 14 dello stesso mese. Sono Pepe Reina e Jose' Maria Callejon del Napoli, Suso Fernandez del Milan e la new entry Luis Alberto della Lazio. Ecco la lista completa. Portieri: Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli). Difensori: Jordi Alba (Barcellona), Marc Bartra (Borussia Dortmund), Nacho Fernández (Real Madrid), Alberto Moreno (Liverpool), Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Pique' (Barcellona), Sergio Ramos (Real Madrid). Centrocampisti: Isco Alarcón (Real Madrid), Thiago Alcántara (Bayern Monaco), Sergio Busquets (Barcellona), Asier Illarramendi (Real Sociedad), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Barcellona), Saúl Ñíguez (Atletico Madrid), Luis Alberto (Lazio), Marco Asensio (Real Madrid). Attaccanti: Iago Aspas (Celta Vigo), Jose' María Callejón (Napoli), Suso Fernández (Milan), Vitolo Machín (Las Palmas), Rodrigo Moreno (Valencia), Álvaro Morata (Chelsea).