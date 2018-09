SPAGNA: NO A GIRONA-BARCELLONA IN USA

21/09/2018

La Federcalcio spagnola ha negato il permesso per far disputare Girona-Barcellona negli Stati Uniti, condizione indispensabile per il regolare svolgimento della partita di Liga, in calendario il 26 gennaio a Miami. La lettera, a firma di Luis Rubiales e indirizzata a Javier Tebas, e' stata inviata anche alla Fifa. Anche il governo spagnolo non vede di buon occhio questa ipotesi a causa delle implicazioni politiche che sorgerebbero per una eventuale disputa di una gara negli Usa.