SPAGNA ESALTATA DALLA "ROJA": "IL FUTURO E' GIA' QUI"

12/09/2018

"Il futuro è già qui". Esultano i media spagnoli, col titolo di prima pagina di Sport, dopo la larga vittoria della Spagna di Luis Enrique contro la Croazia finalista al Mondiale, un 6-0 che segna l'esordio del nuovo ct della 'Roja' con toni trionfalistici. Marca usa un esplicito 'Bravoooo', che è un applauso all'undici in campo e soprattutto a Luis Enrique. Per AS, "la Spagna incanta il mondo". Ampio spazio anche al tributo offerto dal pubblico di Elche a Luis Enrique. "Quando il pubblico ha cantato il mio nome - ha detto l'ex allenatore del Barcellona - sono stato felice; anche se a meritare i complimenti sono i giocatori in campo".