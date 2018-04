Spagna, Asensio teme Donnarumma: "Spero non faccia il fenomeno"

26 giugno 2017

Marco Asensio è uno dei talenti più puri agli Europei U21 in corso in Polonia e la Spagna è la squadra più accreditata a vincere il titolo. Nonostante questo, il fenomeno della "Rojita" teme Donnarumma in vista della sfida in semifinale con l'Italia. " Gigio al Real? Non so niente... so solo che ha un gran futuro davanti a lui. E spero che domani non faccia il fenomeno proprio contro di noi!", ha dichiarato.

"E' un portiere giovane, che ha dimostrato di essere di un ottimo livello, ma se è pronto per il Real Madrid non lo decido io - ha aggiunto -. Non so niente". Poi sulla gara contro gli azzurri: "Abbiamo grandi giocatori in squadra ci troviamo bene sia dentro che fuori al campo. Domani avremo una grandissima occasione, molto importante per arrivare alla finale, che è il nostro obiettivo". Ad ogni modo, Asensio non sente pressioni particolari: "Io affronto tutti gli impegni con la voglia di vincere e l'impegno massimo. Avremo domani una grande partita contro una ottima squadra e la vogliamo vincere per arrivare alla finale". "Credo che tutti i giocatori italiani giocano al massimo livello, siamo entrambe ottime squadre e che sarà una grande partita", ha concluso.



Gli fa eco Celadas, il tecnico dell'U21 iberica. "Sarà una partita diversa rispetto all'amichevole giocata a Roma qualche settimana fa, è una gara ufficiale e importante, di semifinale, quindi l'attenzione sarà molto diversa - ha spiegato -. L'Italia è una ottima squadra, con grandi individualità e un'ottima organizzazione, domani si gioca una semifinale di un Europeo ed è normale che il livello sia alto". Nelle fila azzurre non ci saranno Conti e Berardi: "Mancheranno due titolari, ma l'Italia ha tanti ottimi giocatori ed è forte collettivamente, con o senza loro due". "Sappiamo che nell'ultima partita ha giocato Bernardeschi, mentre di solito giocano con Cerri o Petagna - ha proseguito -. Abbiamo studiato entrambi i casi, ma ovviamente è una decisione loro, e cercheremo di farci trovare pronti in ambo i casi"