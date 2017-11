SORRENTINO: "BUFFON NON LO MERITAVA"

14 novembre 2017

Stefano Sorrentino consola Gigi Buffon. Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, il portiere del Chievo rincuora l'ormai ex numero uno della Nazionale dopo lo 0-0 contro la Svezia: “Ho visto, e rivisto, le immagini della partita. E pensavo a Gigi, collega e amico. Mi dispiace. Non meritavi di lasciare la maglia azzurra così. Da Capitano, da Campione del Mondo, e da grande uomo che sei so che non sarà semplice dimenticare questa partita. Forse, la ricorderai per sempre. Ma stai tranquillo Gigi, anche noi ricorderemo per sempre quello che tu hai fatto con la maglia della Nazionale”.