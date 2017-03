28 marzo 2017

Anche quest’anno sono tornate le BomberBall! La seconda edizione delle palline rimbalzine firmata Fivestore - Media4Commerce - è stata realizzata con il marchio ufficiale dell’Associazione Italiana Calciatori e vanta la partecipazione delle più importanti Società Calcistiche di Serie A. Settantasette volti di top player per altrettante palline in gomma, denominate “BomberBall” proprio per la potenza con cui rimbalzano a ogni lancio. Ogni BomberBall presenta da un lato l’immagine di un calciatore di uno dei sette team più forti del nostro campionato, Juventus, Milan, Inter, Napoli, Fiorentina, Roma e Lazio; dall’altro, lo stemma della squadra di appartenenza. Ogni formazione è composta da un totale di 11 giocatori. BomberBall unisce due elementi semplici, e per questo immediati e coinvolgenti: la passione del pubblico italiano per quello che si può definire lo sport nazionale per eccellenza, e un prodotto intramontabile come la biglia, corretta e modernizzata in una scattante versione “rubber”. Il preziosismo finale è dato dalla presenza ufficiale dei volti dei fuoriclasse, nonché dagli stemmi delle squadre coinvolte.