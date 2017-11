Sollievo-Bonucci: ci sarà. Un posto per Florenzi e magari Jorginho

11 novembre 2017

Lunedì Italia-Svezia: come cambia l'Italia? Una variante è sicura: squalificato Verratti. Al suo posto Gagliardini o Jorginho. Si parla anche di una chance per Florenzi, adattato al ruolo di interno (il romanista si adatta a tutto). De Rossi sarà al suo posto, Darmian allo stesso modo (da lui le sole due palle-gol azzurre a Stoccolma), Parolo anche. Candreva è da capire, ma le alternative all'interista sono minime, Florenzi a parte.



In difesa, Buffon e la BBC mista (un milanista e due juventini) non hanno rivali diretti, nè controindicazioni tattiche. L'unico pensiero, il naso di Bonucci, malconcio dopo certi impatti coi colossi di Svezia: gli esami hanno rilevato una frattura di lieve entità e, magari con una protezione, Leo sarà in campo lunedì contro gli svedesi.

Per l'attacco, fatto salvo Ciro Immobile, c'è da pensare a Belotti e Zaza. Se Zaza risolve il suo problema al ginocchio, è verosimile che tocchi a lui, avrebbe dovuto giocare anche a Stoccolma. Ma al momento il problema non è ancora risolto. Né il torinista, dopo l'infortunio, attraversa un momento di particolare ispirazione e contro la Svezia ci sarà bisogno di giocatori al meglio.



Il 3-5-2 di venerdì sera dev'essere lo schema di riferimento anche a San Siro? Per come è andata a Stoccolma, ci starebbero anche pensieri alternativi, tanto per mettere il genio di Insigne o lo stato di ottima forma di El Shaarawy a disposizione di una Nazionale affamata di gol, uno per non disperarsi, due per garantirsi il Mondiale russo, tre per evitarsi eventuali insolenze dagli svedesi lungo i 90 minuti. Per esempio col 3-4-3. C'è il tempo minimo per provare, meglio dire quasi niente.

Lunedì è subito e alle 20,45 a San Siro la Nazionale si gioca la Partita della Vita.