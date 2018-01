SIVIGLIA, L'ESORDIO DI MONTELLA: "CARICO ED ENTUSIASTA"

2 gennaio 2018

"Mi sento molto bene, inizio questa nuova avventura con curiosità ed entusiasmo. Ieri ho anche sentito il calore del nostro pubblico e ne sono felice". Cosi' Vincenzo Montella si prepara all'esordio ufficiale sulla panchina del Siviglia. Domani l'ex tecnico del Milan guiderà la squadra andalusa nella gara valida per Coppa del Re, in casa del Cadice. A Siviglia, però, l'attesa di tutti i tifosi è già per il derby di sabato contro il Betis: "E' una partita diversa dalle altre ed è bello vivere e sentire l'umore della gente - spiega Montella -. Bisognerà giocare con passione e coraggio, ma anche con intelligenza, ma devo pensare prima alla gara di domani che è importante per la nostra stagione, poi ci concentreremo sul derby".