Sion: il presidente Constantin schiaffeggia l'opinionista-tv

22 settembre 2017

Il presidente del Sion, club svizzero, Christian Constantin si è reso protagonista di un brutto episodio. Constantin, infatti, ha picchiato un commentatore televisivo che stava seguendo il match di campionato di ieri vinto per 2-1 contro il Lugano. Un parte dell'attacco è stato ripreso dalle telecamere e mostrava l'opinionista, ex allenatore, Rolf Fringer, schiaffeggiato malamente sulla testa dal 60enne presidente.



"Mi ha trattato male e anche criticato definendomi ridicolo. Così ho risolto. L'ho afferrato e l'ho colpito alle spalle. Quando ti attaccano devi difenderti", queste le incredibili parole di Constantin rilasciate all'emittente tv Teleclub.

La federazione calcistica svizzera ha aperto un procedimento disciplinare. "L'episodio è stato mostrato dalla tv e confermato dallo stesso presidente", ha dichiarato la federazione in un comunicato. Fringer invece ha espresso il suo stupore: "Sono ancora scioccato. Non si può immaginare fin quando non accade", ha dichiarato l'ex allenatore.