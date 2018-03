Simone Inzaghi: "Con la Juve serve la perfezione, Allegri è il migliore"

2 marzo 2018

"Quando si perde l'accesso ad una finale in questo modo può esserci della delusione, ma in 210 minuti contro il Milan abbiamo dimostrato che avremmo meritato di qualificarci per l'ultimo atto della competizione". Simone Inzaghi guarda al passato ma si rituffa immediamente nel campionato. C'è la sfida alla Juventus da preparare. "Sono contento perché ci attende una gara importante e, considerando il valore dell'avversario che affronteremo, le energie fisiche saranno sicuramente recuperate", detto Inzaghi in conferenza.

Alla sfida con i bianconeri la Lazio arriva con gli ultimi due scontri diretti favorevoli: "Li abbiamo incontrati due volte in questa stagione e siamo riusciti in due imprese. Dovremo fare una grandissima partita contro una grandissima squadra e un ottimo allenatore. Se non gioca Higuain gioca Dybala, ovunque guardi c'è un problema. Faremo di tutto per creare difficoltà alla Juve".



Simone Inzaghi ha anche avuto modo di commentare le voci che lo vorrebbero in futuro alla Juventus: "Voci e chiacchiere fanno piacere - ha sottolineato - ma penso che la Juventus abbia il miglior allenatore italiano in circolazione, a cui vanno fatto i complimenti perché ha fatto grandissime cose. Io sono qui da 18-20 anni alla Lazio ed è la cosa piu' bella che potesse capitarmi, sono contento e concentrato su tutto quello che sta accadendo".