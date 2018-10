SHEARER ATTACCA POGBA: "INDEGNO DELLA MAGLIA UNITED"

02/10/2018

Il Manchester United sembra in caduta libera ma se molti mettono nel mirino José Mourinho, non manca chi guarda altrove alla ricerca di colpevoli. Uno di loro è l'ex bomber inglese Alan Shearer, che in un commento sul Sun non le manda a dire: "Lo United è una vergogna in questo momento - scrive Shearer -. Sabato la squadra sapeva quanto fosse importante questa partita, ma nessuno ha giocato per Mourinho, mi vergogno di loro", dichiara, prima di puntare l'indice su Pogba: "E' il giocatore più costoso nella storia del club, ma non potrebbe allacciare gli scarpini ai grandi campioni che hanno giocato nello United", sostiene l'ex attaccante del Tottenham.