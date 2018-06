SERIE D, SCUDETTO ALLA PRO PATRIA

2 giugno 2018

La Poule Scudetto della Serie D si conclude con la Pro Patria Campione d'Italia al termine di una finale vinta con il risultato di 2-1 e giocata in modo cinico contro una coriacea Vibonese che, nonostante l'ardore agonistico, non è riuscita ad imporsi su Santana e compagni. Non è bastata la splendida rete di Silvestri allo scadere: le reti del successo lombardo portano le firme di Sabato nella primo tempo e di Molnar nella ripresa.