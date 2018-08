SERIE D, INIZIO POSTICIPATO AL 16 SETTEMBRE

23/08/2018

Anche la Serie D, dopo la serie C, posticipa l'inizio dei campionati dal 2 al 16 settembre. Posticipato al 2 settembre anche il primo turno della Coppa Italia Serie D, mentre i trentaduesimi di finale verranno anticipati al 9 settembre. Confermato invece il turno preliminare per il 26 agosto. Per quanto riguarda la composizione dei gironi del campionato di Serie D, gli stessi saranno ufficializzati giovedi' 30 agosto.