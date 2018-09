SERIE C, VARATI I CALENDARI: SI PARTE IL 19 SETTEMBRE

12/09/2018

E' stato varato questa mattina il calendario della Serie C, all'indomani della sentenza del Collegio di Garanzia sul format del campionato di Serie B. Ai nastri di partenza, 59 squadre suddivise in due giorni da 20 e uno da 19. Inizio fissato per mercoledì 19 settembre 2018, ultima giornata domenica 5 maggio 2019. Due le soste in programma: 6 e 13 gennaio 2019. Cinque i turni infrasettimanali: 26 settembre, 17 ottobre e 12 dicembre 2018; 23 gennaio e 13 febbraio 2019. Questa la prima giornata. Girone A: Albissola-Olbia, Arzachena-Carrarese, Gozzano-Virtus Entella, Juventus U23-Alessandria, Lucchese-Arezzo, Pisa-Cuneo, Pontedera-Novara, Pro Patria-Pistoiese, Pro Piacenza-Robur Siena, Pro Vercelli-Piacenza. Girone B: Fermana-Virtus Verona, Gubbio-Ravenna, Imolese-Albinoleffe, Lr Vicenza-Giana Erminio, Monza-Feralpisalo', Pordenone-Fano, Sambenedettese-Renate, Sudtirol-Teramo, Ternana-Rimini Triestina-Vis Pesaro. Girone C: Bisceglie-Vibonese, Casertana-Cavese, Catanzaro-Potenza, Matera-Rieti, Monopoli-Catania, Paganese-Rende, Siracusa-Juve Stabia, Trapani-Reggina Viterbese, Castrense-Sicula Leonzio (riposa: Virtus Francavilla).