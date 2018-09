SERIE C, TRAGEDIA SIRACUSA: MUORE IL TEAM MANAGER, FERITO GOMIS

10/09/2018

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Siracusa. Davide Artale, team manager del club aretuseo, è deceduto in seguito ad un incidente stradale in contrada Spinagallo a quindi chilometri da Siracusa. Nell'impatto è rimasto ferito anche Maurice Gomis, portiere ventenne fratello di Alfred portiere della SPAL. Trauma cranico per il portiere senegalese che sedeva lato passeggero nell'auto che ha sbandato ed è finita fuori strada.