SERIE C, PRES. GRAVINA: "PARTIREMO COMUNQUE IL 15 SETTEMBRE"

08/09/2018

La Serie C partirà il 15 settembre. A giurarlo è Gabriele Gravina ai microfoni di Rete8.it. Il presidente della Lega Serie C ha così commentato il rinvio della decisione del Coni sui ripescaggi in B, prevista per l'inizio della prossima settimana: "Per noi non cambia nulla. Nessuno slittamento. Cominceremo, come stabilito, il prossimo weekend. Gironi e calendari dopo 24/48 ore dalle sentenze del Collegio di Garanzia del Coni".