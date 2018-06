SERIE C: LA FINALE PLAYOFF SARA' SIENA-COSENZA

10/06/2018

La finale playoff di Serie C sarà Siena-Cosenza, in programma il 16 giugno a Pescara. I toscani hanno eliminato il Catania ai rigori (2-1 al 120' con i senesi che hanno chiuso in 9 contro 11). Decisivo l'errore dal dischetto di Mazzarani. Invece, nell'altra semifinale il Cosenza batte 2-0 il Südtirol.