Serie C, il Ravenna batte il Monza di Berlusconi e Galliani

30/09/2018

Venerdì la conferenza stampa e le firme per il passaggio di proprietà alla Fininvest Spa, la holding che detiene azioni e società della famiglia Berlusconi, sabato il compleanno dell'ex presidente del Milan, ma domenica per il nuovo Monza è arrivata la prima sconfitta, che è costata anche la vetta della classifica del girone B della Serie C. Nella quarta giornata la squadra di mister Zaffaroni, seguita sulle tribune dello stadio Benelli anche dal nuovo ad Adriano Galliani e da Arrigo Sacchi (come si vede nella foto di Monzanews.it), è stata sconfitta 1-0 dal Ravenna, alla prima vittoria stagionale. Decisiva la rete in avvio di ripresa di Galuppini, che con un preciso sinistro dal limite non ha lasciato scampo a Liverani. Esordio sfortunato dunque per la nuova dirigenza del Monza, che finora aveva vinto tutte e tre le partite giocate e che viene superato in classifica da Fermana e Pordenone.