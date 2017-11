Serie C: il Modena è escluso dal campionato

6 novembre 2017

La decisione è ufficiale: il Modena è stato escluso dal campionato di Serie C. La sanzione definitiva per la società emiliana, che militava nel Girone B, è arrivata dopo che per la quarta volta in stagione la squadra non è scesa in campo. L'ultimo forfait è stato quello contro il Santarcangelo, e così è arrivata la decisione del giudice sportivo: "Alla quarta rinuncia consegue, come sanzione, l'esclusione dal campionato di competenza".