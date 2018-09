Serie C, Berlusconi e Galliani vogliono il Monza

04/09/2018

Dopo 31 anni insieme nel Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani potrebbero intraprendere una nuova avventura nel calcio: è serio l'interesse per rilevare il Monza , club in serie C. L'ipotesi viene riportata da diverse fonti ed è credibile visto che acquistare il club brianzolo è un vecchio sogno dell'ex ad rossonero: Galliani fu vicepresidente del Monza nelle stagioni 1984/85 e 1985/86 prima di passare al Milan.

L'attuale presidente della società biancorossa è Nicola Colombo, figlio di Felice Colombo (presidente del Milan dal 1977 al 1980), che ha salvato il Monza dal fallimento nel 2015 e preferirebbe rimanere con una quota di minoranza anche se, in caso di offerta concreta, sarebbe anche disposto a lasciare tutta la maggioranza a Berlusconi e Galliani.



Nicola Colombo, interpellato da Sportmediaset.it, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Si tratta di un sondaggio esplorativo, per il momento si è trattato di un contatto telefonico. Staremo a vedere gli sviluppi". Fonti vicine a Berlusconi spiegano che "è un'idea ma non c'è ancora nulla di definito e firmato" e c'è la volontà "di fare qualcosa per il territorio in cui vive".