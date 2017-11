Serie B: vittoria in rimonta per la Pro Vercelli, 0-0 tra Avellino ed Entella

11 novembre 2017

PRO VERCELLI-EMPOLI 2-1

Ritmi molti bassi a inizio partita con l'Empoli che cerca di fare la partita non riuscendo però a creare pericoli dalle parti di Marcone. Dopo metà del primo tempo il match è molto equilibrato e poco entusiasmante, ancora nessuna occasione. La prima al 24' minuto è dei padroni di casa, con il colpo di testa ravvicinato di Bergamelli che sulla punizione tesa di Mammarella trova solo il palo esterno. Al 30' però sono gli ospiti a passare in vantaggio al loro primo tiro in porta con la rete del solito bomber Ciccio Caputo. Assist delizioso di Zajc che con il tacco serve l'attaccante dell'Empoli che entra in area, calcia e trova la sfortunata e decisiva deviazione di Berra che spiazza Marcone per l'11° gol in campionato del centravanti toscano. Cinque minuti dopo arriva subito la risposta della Pro Vercelli che trova il pareggio al 34' con Firenze, bravo a sfruttare la sponda di Raicevic e colpire al volo di destro superando Provedel. Botta e risposta improvvisa dopo mezz'ora di pura noia. Le squadre vanno al riposo sull'1-1 ma dopo il gol la Pro Vercelli prende più coraggio e alza di più il suo pressing riuscendo a contrastare il giro palla degli ospiti.



Inizio ripresa totalmente opposto dei primi 45 minuti con subito occasioni da entrambe le parti. Gli ospiti si rendono pericolosi al 49' con ancora Caputo che su invito di Donnarumma calcia a lato con il mancino da buona posizione. Al 52' la risposta della Pro Vercelli arriva con il tiro potente e improvviso di Castiglia ma Provedel si salva con un grande riflesso. Al 57' clamoroso errore di Altobelli che a porta vuota dopo un gran bribbling manda incredibilmente a lato fallendo il possibile vantaggio dei padroni di casa. Luperto al 69' sfiora l'eurogol con un mancino da distanza siderale che per poco non trova il sette. Inizia a cala la nebbia sul Piola e si fa fatica a vedere in campo ma al 77' la Pro Vercelli riesce comunque a trovare il vantaggio con Castiglia che su sponda ancora di Raicevic di destro batte per la seconda volta Provedel completando la rimonta. I padroni di casa amministrano il vantaggio ma rischiano nel recupero con i tiri di Ninkovic e Zajc su cui Marcone si fa trovare pronto salvando con una doppia parata i suoi. La gara si conclude sul 2-1 e la Pro Vercelli può finalmente esultare per la sua seconda vittoria di fila che li fa salire a 16 punti. Brutto ko per l'Empoli che colleziona la sua terza sconfitta esterna di fila e rimane ferma a quota 21 punti.