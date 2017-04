Serie B: tutte le date del finale di stagione

28 aprile 2017

Le partite della 42.ma e ultima giornata di Serie B sono state anticipate da venerdì 19 a giovedì 18 maggio, con orario invece confermato alle 20.30. Lo comunica la Lega di Serie B, precisando di aver raccolto il parere favorevole delle società. Con un'altra nota, sono state poi annunciate le date degli eventuali playoff e playout come segue.



Playoff per l'ammissione in Serie A

Turno preliminare (gara unica): lunedì 22 e martedì 23 maggio.

Semifinali (andata): venerdì 26 e sabato 27 maggio.

Semifinali (ritorno): lunedì 29 e martedì 30 maggio.

Finale (andata): domenica 4 giugno. Finale (ritorno): giovedì 8 giugno.



Playout per la permanenza in Serie B

Giovedì 25 maggio (andata).

Giovedì 1 giugno (ritorno).



L'orario d'inizio per tutte le gare è 20.30.