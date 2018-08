SERIE B, TOMMASI: "AUSPICO INIZIO CAMPIONATO DOPO SENTENZE CONI"

17/08/2018

"La Lega Pro sembra intenzionata ad iniziare il campionato dopo il pronunciamento del collegio di garanzia, cosa che speriamo che avvenga anche per la serie B. Se ciò non dovesse accadere il rischio è di trovarsi in sovrannumero magari con ricorsi persi o con l'ammissione di società nel corso del campionato che secondo noi sarebbe la cosa peggiore". Lo ha detto Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, a margine del primo raduno arbitrale, in corso di svolgimento al centro tecnico di Coverciano. "Purtroppo la Lega di B ha già varato il calendario con le 19 squadre, un qualcosa a cui noi cercheremo di opporci, ovviamente condividendo la cosa con i capitani ed i rappresentanti della Lega B. Partire quando le cose sono apposto credo che sia la cosa migliore", ha detto ancora Tommasi.