SERIE B, TAR RIGETTA RICORSI SU RIPESCAGGI

27/09/2018

Il Tar del Lazio ha rigettato i ricorsi presentati dalla Pro Vercelli contro le decisioni del Collegio di garanzia del Coni che hanno confermato la serie B a 19 squadre, escludendo la possibilità di ripescaggi. Nello stesso provvedimento, reso noto stamani, il Tar ha quindi rinviato il procedimento al Tribunale federale nazionale, in udienza già domani. Riprende quindi l'iter giuridico endofederale. Secondo quanto si apprende dai legali della Ternana - che hanno partecipato con un "intervento adesivo" all'udienza di ieri fissata per la discussione delle istanze cautelari del ricorso - rimarrebbero ancora dubbi sulla competenza. "L'atto del Tribunale amministrativo - commenta uno di loro, l'avvocato Fabio Giotti - non fornisce chiarimenti completi sulla competenza. Non è ancora esclusa quella del Collegio di garanzia del Coni. Attendiamo quello che accadrà nelle prossime ore".