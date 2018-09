SERIE B, SIENA: "PROCEDEREMO PER TUTELARE I NOSTRI DIRITTI"

11/09/2018

Anche il Siena è pronto a fare ricorso al Tribunale federale per tentare di partecipare alla prossima Serie B. Lo ha annunciato lo stesso club toscano in una nota ufficiale che recita: "La società Robur Siena S.p.A., preso atto della decisione del Collegio di Garanzia e ascoltate con amarezza e sgomento le dichiarazioni rese pubblicamente agli organi di informazione da parte del presidente Frattini, procederà senza indugio nelle sedi opportune per tutelare i propri diritti. La società ritiene che sia stata perduta una grande occasione per ribadire che le regole devono essere uguali per tutti".