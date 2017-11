SERIE B: "SETTE SQUALIFICATI"

14 novembre 2017

Sono sette i giocatori squalificati per una gara dal giudice sportivo Emilio Battaglia al termine della quattordicesima giornata di Serie B. Si tratta di: Davide Adorni (Cittadella), Alberto Cerri (Perugia), Leonardo Davide Gatto (Salernitana), Antonino Barilla' (Parma), Angelo D'Angelo (Avellino), Giuseppe Vives (Pro Vercelli) e Carlo Mammarella (Pro Vercelli, anche multato di 1.000 euro). Per quanto riguarda i club, ammende per Cremonese (5.000 euro); Brescia e Spezia (2.000 euro); Salernitana (1.500 euro); Bari, Foggia e Pescara (1.000 euro).