SERIE B: RINVIATA COSENZA-VERONA, COLPA DEL CAMPO

01/09/2018

Cosenza-Verona, gara valida per la seconda giornata di Serie B in programma oggi alle 18, "non sarà disputata a causa della decisione assunta dal Direttore di gara che non ha ritenuto praticabile il terreno gli gioco in alcune zone del manto erboso". Lo comunica il club neopromosso nella serie cadetta in una nota sul proprio sito ufficiale.