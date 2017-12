SERIE B, PUBBLICO IN AUMENTO

28 dicembre 2017

La Lega B precisa i dati e le conclusioni dell'Osservatorio del Calcio Italiano circa una diminuzione degli spettatori alla 20a giornata della Serie B 2017/18. Infatti, spiega la Lega, "se si parametrano i dati ufficiali di questa parte di campionato si denota come allo stadio nelle prime 20 giornate si sono recati 1.585.438 spettatori che superano quelli della scorsa stagione fermi a 1.472.406 (+113.032 - +7,8%)". "Il raffronto è con il medesimo turno dell'anno scorso e non con il dato complessivo del campionato che, evidentemente, nelle ultime giornate ha un picco positivo visto l'importanza che assume il finale di torneo". "Fra l'altro il dato, parziale, della stagione 2017/18 è il più alto dalla stagione 2006/07, l'anno in cui in B giocarono anche Juventus, Genoa e Napoli", conclude la Lega B.