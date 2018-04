Serie B, Playoff: esulta il Benevento, 1-0 al Perugia

27 maggio 2017

Bella partita al Vigorito tra due squadre che non fanno pretattica ma se la giocano a viso aperto. In avvio di gara i padroni di casa del Benevento vanno vicini al gol in due circostanze, prima Ceravolo a tu per tu con Brignoli calcia addosso al portiere, poi pochi minuti dopo è Viola direttamente su calcio d'angolo a costringere il numero 1 del Perugia alla grande parata. Nell'azione successiva arriva la rete del Perugia, tocco di Dezi per Di Carmine che in spaccata batte Cragno, l'arbitro prima assegna il gol e poi su segnalazione dei suoi assistenti annulla per fuorigioco.



Nella ripresa la musica non cambia, continui pericoli in entrambe le aree di rigore. Al 57' un cross senza pretese di Gyamfi non viene trattenuto da Brignoli, ma Ceravolo con la porta vuota calcia incredibilmente alto. Passano solo due minuti e il Benevento questa volta segna, Gnahorè si addormenta sul pallone e si fa rubare palla da Chibsah, il centrocampista di piatto destro beffa il portiere per l'1-0 dei campani. Al 61' è il Perugia a sfiorare il pari, gran destro dalla distanze di Del Prete e palla che finisce di un niente a lato. Nel finale entrambe le squadre accusano la stanchezza e i ritmi calano, fino al fischio finale che sancisce la vittoria del Benevento per 1-0 e rimanda il discorso qualificazione al match di martedì al Curi. Il Perugia deve vincere per ribaltare il verdetto del Vigorito, ma in caso di 1-0 per gli umbri al termine dei supplementari sarebbero proprio gli uomini di Bucchi a passare il turno per merito del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.