SERIE B, PESCARA-FOGGIA VIETATA AI TIFOSI PUGLIESI

18/09/2018

Niente trasferta per i foggiani a Pescara. Il Casms ha disposto la chiusura del settore ospiti dello stadio Adriatico in occasione della gara di serie B tra gli abruzzesi e i rossoneri, in programma sabato 22 settembre alle 15. Il match è considerato ad alto rischio dall'Osservatorio sulle Manifestazioni sportive, soprattutto perché lo 20 gennaio, in occasione di Foggia-Pescara, allo Zaccheria ci furono tafferugli fra le due tifoserie, nella zona della stazione ferroviaria del capoluogo pugliese, che portarono poi all'emissione da parte della Questura di Foggia di 13 provvedimenti di Daspo fra i due e gli otto anni, nei confronti di otto tifosi del Foggia e cinque del Pescara.